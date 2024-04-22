МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре 23 апреля

Во вторник, 23 апреля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают о порывах ветра до 15 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска возникновения ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в понедельник, 22 апреля, в Петербург пришло потепление, однако могут быть дожди.

Фото: ЗАКС.Ру