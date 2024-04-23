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Новости 11:17

Путин посмертно наградил погибшего военкора "Известий" Семёна Ерёмина

фото ЗакС политика Путин посмертно наградил погибшего военкора "Известий" Семёна Ерёмина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно военкора "Известий" Семёна Ерёмина, об этом 23 апреля стало известно из документа на сайте правовых актов.

Журналист награжден орденом Мужества "За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Напомним, что в зоне спецоперации погиб военный корреспондент "Известий" Семён Еремин из-за удара украинского дрона.

Журналист находился в Запорожской области и снимал сюжет о том, как российские военные учатся бороться с дронами.

Фото: kremlin.ru


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