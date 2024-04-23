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Новости 13:18

На пересечении проспекта Обуховской обороны и Мурзинской улицы грузовик врезался в трамвай

фото ЗакС политика На пересечении проспекта Обуховской обороны и Мурзинской улицы грузовик врезался в трамвай

В Петербурге трамвай столкнулся с грузовиком на пересечении проспекта Обуховской Обороны с Мурзинской улицей, об этом 23 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Из-за случившегося ДТП на пересечении улиц собралась крупная пробка, особенно на Мурзинской улице. Трамвай уперся в середину кузова грузовика, когда тот совершал поворот.

Как рассказали в пресс-службе Горэлектротранса, водитель грузовика не уступил трамваю дорогу при повороте, поэтому произошла авария. 

Напомним, что трамвай "Довлатов", проходивший обкатку, сбил трех пешеходов 12 апреля на пересечении Наличной улицы и улицы Одоевского. В результате ДТП погибла женщина.

Фото: ЗАКС.Ру


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