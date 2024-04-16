В Смольном выразили соболезнования в связи со смертью пострадавшей в ДТП с трамваем женщины

Комитет по транспорту Петербурга 16 апреля сообщил о смерти женщины, оказавшейся в больнице после ДТП с ретротрамваем "Довлатов" на Наличной улице. В ведомстве выразили соболезнования семье пострадавшей и пообещали взять на себя организацию похорон.

"Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной ул. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась. Город берет на себя организацию похорон. Родные получат социальную выплату", - говорится в сообщении комитета в соцсетях.

Ретротрамвай "Довлатов", проходивший обкатку, сбил трех пешеходов 12 апреля на пересечении Наличной улицы и улицы Одоевского. В ГУ МВД сообщали о возбуждении уголовного дела в связи с этим ДТП, петербургское управление Следственного комитета поводит процессуальную проверку. В комитете по транспорту заявили, что сейчас следственные органы проводят техническую экспертизу, а ее результаты будут официально опубликованы.

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