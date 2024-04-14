Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с трамваем в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах ДТП с трамваем у метро "Приморская", сообщили в ведомстве. Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку в связи с инцидентом.

"Председатель СК России поручил представить доклад по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении ведомства.

И. о. руководителя ГСУ Олегу Бобкову поручено представить доклад о ходе доследственной проверки и выясненных обстоятельствах.

Днем в пятницу на перекрестке Наличной улицы и улицы Одоевского трамвай сбил троих пешеходов. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В Смольном пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

Фото: пресс-служба СК