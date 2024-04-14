ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:59

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с трамваем в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с трамваем в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах ДТП с трамваем у метро "Приморская", сообщили в ведомстве. Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку в связи с инцидентом.

"Председатель СК России поручил представить доклад по факту дорожно-транспортного происшествия с участием трамвая в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении ведомства.

И. о. руководителя ГСУ Олегу Бобкову поручено представить доклад о ходе доследственной проверки и выясненных обстоятельствах.

Днем в пятницу на перекрестке Наличной улицы и улицы Одоевского трамвай сбил троих пешеходов. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело. В Смольном пообещали выплатить компенсации пострадавшим.

Фото: пресс-служба СК


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости14 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама