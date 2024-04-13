ДТП с трамваем у "Приморской" привело к уголовному делу

Петербургская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с наездом трамвая на пешеходов возле станции метро "Приморская" в пятницу.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью), передает ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, у трамвая отказали тормоза.

Накануне ретротрамвай "Довлатов" совершал обкатку без пассажиров и въехал в толпу пассажиров на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. В течение дня двоих пострадавших выписали из больницы. Еще одна женщина остается в тяжелом состоянии. Всем, кто пострадал, пообещали выплатить компенсации.

В ноябре 2023 года руководство Петербурга хвалило новый трамвай "Довлатов", который предполагалось сделать беспилотным.

Фото: ЗАКС.Ру