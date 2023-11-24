Первый трамвай "Довлатов" прибыл в Петербург, рассказал 24 ноября вице-губернатор Кирилл Поляков. Модель была специально разработана "Уралтрансмашем" для Северной столицы.

Двухсекционный вагон сможет вписываться в малые четырнадцатиметровые радиусы трамвайного парка № 3. Сам трамвай оборудован элементами искусственного интеллекта и интерактивным окном-экраном с информацией для пассажиров.

"Уральский трамвай назван в честь одного из лучших писателей Ленинграда в XX веке — Сергея Довлатова. Кстати, рост писателя достигал почти двух метров", — поведал Поляков и провел здесь некую параллель с прибывшим вагоном, который по своим размерам превосходит большинство моделей наземного транспорта в Петербурге.

Всего в трамвайный парк № 3 планируется поставить 76 "Довлатовых" и "Достоевских". Что касается последних, то о выходе трамвая "Достоевский" на линию стало известно еще больше месяца назад.

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова