В Петербурге собираются ввести стандарт транспортного обслуживания горожан

В Петербурге хотят ввести стандарт транспортного обслуживания населения на 2025-2029 года, об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующий проект опубликован на сайте городского правительства. Он находится на согласовании.

Как рассказали в комитете по транспорту Петербурга, такой стандарт будет содержать показатели, отвечающие за доступность, безопасность и комфортность наземного транспорта. Всего показателей по доступности 13, три по безопасности и восемь по комфортности.

Например, среди показателей есть средний интервал движения наземного транспорта. Согласно проекту, это 14 минут. Кроме него, есть еще нормативное расстояние от многоквартирных жилых домов до остановок – в проекте указана цифра в 500 метров.

Напомним, что больше 408 млн пассажиров было перевезено за I квартал 2024 года на общественном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру