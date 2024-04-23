Москвича, облившего зеленкой ящик для голосования, осудили условно

Чертановский суд Москвы ограничился условным сроком длиной в полтора года для пенсионера, который во время мартовских президентских выборов вылил зеленку на ящик для голосования, передает РИА "Новости". Гособвинение просило отправить его в колонию-поселение.

Преступление москвича квалифицировали как воспрепятствование деятельности избирательной комиссии, совершенное организованной группой или по предварительному сговору (п. "в" ч. 2 ст. 141 УК). За это можно лишиться свободы на пять лет. Дело пенсионера рассматривалось в закрытом режиме. По словам его адвоката, избирательные документы в результате выходки мужчины не пострадали.

Похожий случай в период с 15 по 17 марта имел место в Калининградской области, где вылитая женщиной краска попала непосредственно на бюллетени.

Фото: ЗАКС.Ру