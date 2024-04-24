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Новости 10:23

Бельский вручил тренеру "Зенита" Семаку почетный знак за вклад в развитие Петербурга

фото ЗакС политика Бельский вручил тренеру "Зенита" Семаку почетный знак за вклад в развитие Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 24 апреля вручил главному тренеру футбольного клуба "Зенит" Сергею Семаку почетный знак "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Также спикер пожелал тренеру успехов на сегодняшнем матче с казанским "Рубином". 

Напомним, решение о награждении Семака было принято ещё в декабре 2023 года, однако Семак долго не находил свободного времени, чтобы зайти за почетным знаком в Мариинский дворец.  

Сергей Семак играл в составе футбольного клуба "Зенит" в 2010-2013 годах. После завершения игровой карьеры он на несколько лет стал ассистентом главного тренера команды. В 2016 - 2018 годах Семак был главным тренером клуба "Уфа". С 2018 года является главным тренером ФК "Зенит".

текст и фото Константин Леньков


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