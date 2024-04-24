Депутаты будут слушать отчет Беглова в БКЗ "Октябрьский" 14 мая

Законодательное собрание Петербурга 24 апреля приняло два постановления о проведении выездного заседания 14 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Следующее собрание пройдет в БКЗ "Октябрьский". Там будет выступать губернатор Александр Беглов с ежегодным отчетом.

Анонсируя выездное заседание, спикер парламента Александр Бельский заявил, что предстоящее выступление главы города будет отличаться от предыдущих, поскольку на нем ожидают услышать итоги работы Беглова за пять лет. Выбор площадки обусловлен большей вместимостью - обычно на отчет Беглова приходят многие чиновники: члены правительства, сотрудники комитетов, представители силовых ведомств и другие.

Предполагается, что мероприятие начнется в 15:00, а не в первой половине дня, как это бывало раньше. На этом заседании парламентарии не будут принимать каких-либо решений.

Напомним, у депутатов появилась возможность собираться вне стен Мариинского дворца недавно. Как инициативу о выездных заседаниях обсуждали в парламенте - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру