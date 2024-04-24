Глава КСП выступил с докладом в ЗакСе

На заседании Законодательного собрания Петербурга 24 апреля с ежегодным отчетом о своей деятельности выступил руководитель Контрольно-счетной палаты города Константин Желудков, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своей презентации Желудков упомянул, что в ходе осуществления своих полномочий КСП восстановила имущественное положение города на сумму более 15 млрд рублей. За год к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 220 должностных лиц.

За отчетный период были проведены контрольные мероприятия в 14 муниципальных образованиях. Чаще всего нарушения выявляли в организации ремонта дорог, праздников за пределами муниципалитета и закупке билетов на концерты.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке КСП в МО "Поселок Левашово".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру