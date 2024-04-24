ЗакС утвердил текст законодательной инициативы об автоматизированной системе налогообложения в Петербурге

Парламент Петербурга утвердил текст федеральной законодательной инициативы о проведении на территории города эксперимента по введению налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен в Государственную думу и правительство России.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения работает с лета 2022 года в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан. Она освобождает предпринимателей от ряда обязательных для других налоговых режимов процедур. В частности, упрощение или полная отмена необходимости составления отчетности, отмена обязательных страховых взносов, а также при АУСН налог исчисляет сам налоговый орган, а не предприниматель. Присоединиться к системе можно организациям с численностью сотрудников менее пяти человек, если годовой доход не превышает 60 млн рублей.

Петербургские депутаты, согласно тексту инициативы, предлагают запустить этот налоговый режим в городе с июля 2023 года. Законопроект подготовили Михаил Барышников, Павел Крупник, Марина Макарова и Денис Четырбок.

"Предусмотренные Федеральным законом меры направлены на стимулирование предпринимательской активности в Российской Федерации и снижение непроизводственных издержек бизнеса в связи с отменой обязанности по представлению отчетности в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, с аналогичной просьбой петербургские депутаты уже обращались к председателю правительства Михаилу Мишустину в 2021 году.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру