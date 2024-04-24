В 2024 году выберут не более трех почетных граждан Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на закрытом заседании 24 апреля приняло решение, что в 2024 году три человека могут получить звание почетного гражданина, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас у депутатов есть возможность выбирать количество почетных званий, которые будут присваивать, либо не присваивать вовсе.

В этом году на это звание претендуют семь человек. Среди них общественный деятель Анатолий Герасимов, народный артист Давид Голощекин, мастер спорта России по самбо Василий Шостаков, чемпионка олимпийских игр Татьяна Казанкина, заслуженный инженер России Юрий Кормилицин, хирург Дмитрий Гранов, а также заслуженный деятель науки Эдуард Айламазян.

ЗАКС.Ру уже рассказывал подробнее о претендентах на это звание.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру