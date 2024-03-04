От инженера до дзюдоиста: Кандидаты в почетные граждане Петербурга

фото ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании назвали претендентов 2024 года в почетные граждане Петербурга: инженеры, медики, спортсмены, промышленники. Но в парламенте забыли уточнить, что один из кандидатов — бывший депутат Госдумы, в молодости тренировавшийся с Владимиром Путиным в секции дзюдо, а другой — в советское время был руководителем в Ленинградском горкоме КПСС.

В 2024 году на звание почетного гражданина Петербурга претендуют семь человек. По закону, за созыв депутаты могут присудить звание не более чем 10 людям. Действующий седьмой созыв ЗакСа в прошлые года выбрал уже четверых почетных граждан, так что у парламента есть возможность одобрить сразу шесть кандидатур. Однако, по традиции, за год звание присуждается двум людям.

Среди нынешних претендентов — заслуженный инженер России Юрий Кормилицын, которого выдвигали и год назад. В Заксобрании рассказали, что Кормилицын — конструктор подводных лодок и старшина Санкт-Петербургского Морского собрания. Эта организация и выдвинула его в почетные граждане, уточнили в парламенте. Там же сообщили, что по проектам инженера построено более 180 подводных лодок различных типов и назначений.

Кормилицын — доктор технических наук. Он окончил Ленинградский кораблестроительный институт (сейчас — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет). Позже в этом же вузе инженер и преподавал, будучи профессором. Он также учил студентов в Военно-морском инженерном институте. У него много научных трудов и разработок. Сейчас Кормилицыну 91 год.

На год старше его другой претендент на звание почетного гражданина Петербурга — сотрудник исполнительной дирекции Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Герасимов. Его кандидатуру предложила региональная общественная организация "Союз Ветеранов Труда Санкт-Петербурга". Герасимов трудовую деятельность начал на предприятиях оборонной промышленности Ленинграда, рассказали в ЗакСе. В 1965 году он перешел на партийную работу в КПСС, где дошел до поста первого секретаря Ленинградского горкома партии и оставался в коммунистической организации до развала Советского Союза. А после этого стал работать в Союзе промышленников и предпринимателей. Организацией сейчас руководит Анатолий Турчак — отец первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.

В 2021 году президент России Владимир Путина наградил Герасмова орденом Александра Невского за активную общественную деятельность. Награду вручал губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Он многое сделал для развития промышленного комплекса нашего города, воспитал многих современных руководителей", - охарактеризовал тогда Герасимова градоначальник.

Претендент помоложе — народный артист Давид Голощекин, ему 79 лет. Выдвинуло его "Филармоническое общество Санкт-Петербурга".

"Голощекин родился в 1944 году в Москве, но своей артистической родиной он считает Петербург: здесь он стал музыкантом. Первый его инструмент — скрипка", - пишет сайт "Джаз.ру".

Голощекин — джазмен, играющий на нескольких разных инструментах. Ещё в 1960-х он основал собственный ансамбль. В конце 1980-х он основал "Санкт-Петербургскую государственную филармонию джазовой музыки", а в начале 1990-х — джазовый фестиваль "Свинг белые ночи".

Следующий кандидат на звание почетного гражданина Петербурга из спортивной сферы — заслуженный тренер РСФСР Василий Шестаков. Его выдвинула Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Российская ассоциация спортивных сооружений".

Семидесятилетний Шестаков — мастер спорта России по дзюдо и самбо, а ещё заслуженный работник физической культуры. Борьбой начал заниматься в школьном возрасте. Дзюдо и самбо познавал в обществе "Труд" вместе с нынешним президентом Владимиром Путиным и бизнесменами братьями Ротенбергами. В 1977 году Шестаков начал тренерскую карьеру, но позже преуспел в политике. В частности, тренер участвовал в работе партии "Единство", которая позже стала "Единой Россией". В 2003 году Шестаков стал депутатом Государственной думы, потом два раза переизбирался.

Ещё одна спортсменка среди нынешних кандидатов и единственная женщина на этот раз — трехкратная чемпионка Олимпийских игр по лёгкой атлетике Татьяна Казанкина, которой сейчас 72 года. Сделать её почетной гражданкой предложил "Олимпийский совет Санкт-Петербурга".

По данным сайта Olympteka, Казанкина выступала за ленинградский клуб "Буревестник". Она стала первой из легкоатлеток, кто преодолел 1500 м быстрее 4-х минут. Произошло это на московской Олимпиаде 1980 года, а до этого Казанкина взяла две золотые медали на соревновании в Монреале 1976 года. В том же году ей дали звание заслуженного мастера спорта. После завершения спортивной карьеры Казанкина стала преподавать в НГУ имени П. Ф. Лесгафта, позже став кандидатом педагогических наук. В 2008 году её наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также на звание почетного гражданина Петербурга претендует ученый-медик Эдуард Айламазян. Несмотря на свои 84 года, он продолжает преподавать на кафедре акушерства, гинекологии и репродуктологии Санкт-Петербургского государственного университета, которую некогда и основал. Выдвинул медика "Всемирный клуб петербуржцев".

На сайте СПбГУ перечислены его многочисленные научные работы и патенты. Айламазян — заслуженный деятель науки России, академик РАН, имеет орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и многие другие звания и награды. Под его руководством получила интенсивное развитие перинатальная медицина. За выдающиеся достижения в этой области в 2003 году ему присудили премию имени И. П. Павлова в области биологии и медицины правительства Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Самый молодой кандидат в почетные граждане — хирург Дмитрий Гранов, ему 62 года. Выдвинула его организация "Врачи Санкт-Петербурга".

Гранов тоже академик РАН, профессор и доктор медицинских наук. Он занимается хирургией гепатопанкреатобилиарной системы — заболеваниями печени и поджелудочной железы. Гранов руководит кафедрой радиологии и хирургических технологий Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. У него сотни научных работ, девять патентов и медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также в ЗакС подали документы жителя блокадного Ленинграда Валерия Селиванова. Его кандидатура выдвинута "Санкт-Петербургским обществом детей войны, погибших, пропавших без вести родителей" и общественной организацией "Союз защиты пожилых". Но Селиванова рассматривать как претендента в почетные граждане Петербурга не будут, заявили в парламенте. Там напомнили со ссылкой на законодательство, что получить звание могут только ныне живущие горожане, а Селиванов умер в феврале 2020 года.

Его выдвигали в почетные граждане и в 2023 году. Но ЗакС и тогда не стал рассматривать его кандидатуру. Осенью того же года Октябрьский районный суд зарегистрировал иск к ЗакСу и спикеру парламента Александру Бельскому. Истец — Селиванова Наталия Владимировна. Заявление ей вернули, но в горсуде петербурженка смогла добиться его повторного рассмотрения.

Она оспаривала исключение Валерия Селиванова из кандидатов на звание почетного гражданина, следует из данных сайта Санкт-Петербургского городского суда. В Октябрьском районном суде рассмотрение иска Селивановой к парламенту и Бельскому назначено на 12 марта. Предмет иска — социальные споры.

Претендентов в почетные граждане 2024 года депутаты будут изучать практически всю весну. Свое решение они должны принять к Дню города, который празднуется 27 мая.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру