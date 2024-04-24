Генпрокурор Краснов заявил, что более 500 должностных лиц были уволены из-за утраты доверия за год

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал, сколько должностных лиц были уволены из-за утраты доверия, об этом 24 апреля пишет ТАСС со ссылкой на его слова на заседании Совета Федерации.

По словам генпрокурора, из-за утраты доверия было уволено больше 500 должностных лиц, и еще 50 тысяч были привлечены к дисциплинарной ответственности по актам прокурорского реагирования.

Кроме этого, Краснов рассказал, что за год суды удовлетворили антикоррупционные иски прокуроров на общую сумму более 400 млрд рублей.

"Всего за год судами удовлетворены антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей, значительная часть которой уже взыскана и поступила в бюджет. Сохранилась положительная динамика выявления коррупционных преступлений, в том числе совершенных в крупном размере или причинивших особо крупный ущерб", – сказал Краснов.

Напомним, что также генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета Федераци предложил ввести более жесткие меры за организацию нелегальной миграции.

Фото: ЗАКС.Ру