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Новости 15:22

Шойгу поддержал присвоение Ленинградскому полку наименования "гвардейский"

фото ЗакС политика Шойгу поддержал присвоение Ленинградскому полку наименования "гвардейский"

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский 24 апреля сообщил, что февральское обращение его коллег к министру обороны Шойгу достигло цели. Глава ведомства поддержал идею присвоения Ленинградскому полку почетного наименования "гвардейский".

В своем Telegram-канале Бельский рассказал, что министр направил ходатайство об этом президенту и главнокомандующему Владимиру Путину. Речь идет о 1486-м мотострелковом полке.

Авторство инициативы, помимо Бельского, принадлежит депутатам Константину Чебыкину и Юрию Гладунову. Воздержались от голосования за нее двое депутатов, голосов против подано не было.

фото: Telegram-канал Минобороны России


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 




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