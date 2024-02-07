ЗакС проголосовал за обращение к Шойгу о присвоении "Ленинградскому полку" наименования "гвардейский"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 7 февраля приняли в целом проект постановления об обращении к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой присвоить "Ленинградскому полку", который работает в зоне специальной военной операции под шефством Петербурга, почетное наименование "гвардейский", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Большинство военнослужащих полка были призваны из Северной столицы. Авторами инициативы выступили спикер парламента Александр Бельский, Константин Чебыкин и Юрий Гладунов.

Инициативу депутатам представлял депутат-единоросс Константин Чебыкин. Он рассказал о вкладе "Ленинградского полка" в боях. Также Чебыкин напомнил о гибели бывшего командира полка Евгения Вашунина, который руководил отрядом с момента его формирования. Парламентарий называл его другом и товарищем. Вдова командира Людмила Вашунина также была среди инициаторов этого обращения.

- В период боевого слаживания военнослужащих полка занимался их обучением, а после развертывания полка в обозначенном районе зоны специальной военной операции грамотно и умело руководил личным составом в ходе выполнения полком боевых задач. 14 июля 2023 года при попытке спасения окруженной противником группы военнослужащих мотострелкового полка, который находился на соседних позициях, он лично возглавил отряд для прорыва окружения, но был тяжело ранен в бою и от полученных ран скончался, - добавил Чебыкин.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался, почему полк называется именно Ленинградским, а не Петербургским. Чебыкин ответил, что Ленинградский полк — это народное обозначение. Формального наименования у него нет. Ленинградский полк — это дань истории, пояснил Чебыкин. Кроме того, добавил единоросс, в зоне СВО бойцов из Петербурга знают как ленинградцев. Также вопросы возникли у "яблочника" Бориса Вишневского, который поинтересовался, действительно ли заслуживает Ленинградский полк звания гвардейского. Чебыкин упрекнул коллегу за его вопросы, а Юрий Гладунов пригласил Вишневского в зону спецоперации.

Парламентарии попросили Шойгу обратиться к президенту Владимиру Путину с представлением о присвоении 1486-му мотострелковому полку почетного наименования "Гвардейский мотострелковый Ленинградский полк". За проголосовали 46 депутатов, двое воздержались.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру