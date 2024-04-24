В Горизбиркоме не нашли "подлинное" видео с УИК № 5, где наблюдатели подозревали вброс

В Октябрьском районном суде Петербурга продолжается рассмотрение иска об оспаривании итогов президентских выборов на УИК № 5, где камеры наблюдения запечатлели вероятный вброс. На заседании 24 апреля в суде посмотрели запись с участка, которую представил член Горизбиркома Олег Зацепа.

Зацепа, показывая запись с видеокамер, датированную утром 15 марта 2024 года, заявил, что некий наблюдатель на участке, по предположению Зацепы, подключился к камере через свое устройство. Каких-либо подтверждений этому он не привел, однако заявил, что на видеозаписи поменялся титр со временем. Что именно это подтверждает, Зацепа не пояснил.

- Имело место подключение по беспроводному каналу кем-то, неустановленным лицом к видеорегистратору. Техническая возможность есть. У нее [камеры] есть WiFi модуль. Подключаться к ней с телефона можно, если она не запаролена или зная пароль. Можно скачать, можно даже вырезать, - заявил Зацепа.

Он добавил, что записи с камер в ночь с 15 на 16 марта в распоряжении комиссии нет. В это время, по заявлению истцов, неизвестными могли быть вброшены некие бумаги в урну. Камеры, по словам представителя ГИК, перестали работать утром, до открытия участка 15 марта, а снова вести запись они начали в восемь утра 17 марта, на второй день голосования.

Представитель истца попросил у суда исследовать саму видеокамеру, чтобы выяснить, подключался ли к ней кто-то, а также были ли замечания к ее работе. Суд отказал, поскольку не нашел оснований не доверять представителю Горизбиркома.

Напомним, 20 марта "Наблюдатели Петербурга" опубликовали видеоролик, на котором неизвестные в помещении для голосования на участке № 5 в ночное время выбрасывают в урну для голосования некие бумаги. Позже Горизбирком обратился к председателю участковой и территориальной комиссий за объяснениями. Признавать подлинность видео в Горизбиркоме отказались, заявив, что "все очень неоднозначно". Позже в ходе судебного процесса представитель Горизбиркома усомнился в достоверности видео, поскольку неизвестен его источник. Суд принимает во внимание материалы из интернета только в том случае, если они представлены госорганизациями.

Константин Леньков