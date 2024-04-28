Милонов предложил соотечественникам подумать над бойкотом продукции Tikkurila

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов обрушился с критикой на финскую компанию Tikkurila, выпускающую лакокрасочные материалы.

По сведениям законотворца, руководство фирмы финансово помогает Украине в вооруженном конфликте. Милонов подчеркнул, что это делается "щедро". Он призвал россиян поразмышлять над тем, что при покупке продукции этого производителя деньги идут на поддержку ВСУ.

"Стоит задуматься, а нужны ли нам такие международные партнеры", - написал политик в своем Telegram-канале.

Отметим, что Tikkurila объявила о своем уходе с российского рынка спустя несколько месяцев после начала боевых действий на Украине в 2022 году.

Фото: ЗАКС.Ру