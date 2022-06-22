Tikkurila уйдет с российского рынка

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил, что больше не будет присутствовать на российском рынке. В заявлении, на которое обратил внимание "Коммерсант", говорится, что с начала спецоперации на Украине компания продавала в России минимальное количество товара, достаточное для покрытия зарплатных расходов.

"Поскольку мы не можем стабильно работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение уйти из России. Варианты включают либо продажу бизнеса, либо другой контролируемый выход", - сообщило руководство фирмы.

В тексте заявления отдельно подчеркивается, что продукцию Tikkurila с конца февраля намеренно не продавали "российским госструктурам или авиационной промышленности". В случае, если по итогам года у компании образуется прибыль от продаж в России, она обещает потратить эти деньги на гуманитарные цели.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине целое множество финских компаний решили выразить свое несогласие с этими действиями путем приостановки торговли в России. В их числе - бренды Prisma, Fazer, Paulig, Valio, Nokia, Bonava, а также финский железнодорожный оператор VR Group и гостиничная сеть S Group, владевшая петербургскими отелями Sokos.