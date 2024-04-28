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Новости 16:44

За месяц в Москве выписали 15 тысяч штрафов пользователям кикшеринга

фото ЗакС политика За месяц в Москве выписали 15 тысяч штрафов пользователям кикшеринга

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов представил свежую статистику, касающуюся нарушений правил пользования арендными электросамокатами.

За месяц, прошедший со старта сезона, операторы кикшеринга назначили самокатчикам 15 тысяч штрафов, говорится в Telegram-канале ведомства. Семь тысяч аккаунтов за это время были заблокированы. Последняя мера обычно применяется к несовершеннолетним, а также к наиболее злостным нарушителям.

К самым распространенным случаям, влекущим за собой санкции, относятся езда вдвоем, неправильная парковка и проезд по пешеходному переходу.

Напомним, что в Петербурге инициативная группа, поддержанная справедливороссами, добивается полного запрета кикшеринга. Для этого активисты хотят провести общегородской референдум.

Фото: ЗАКС.Ру


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