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Цивилев написал в комтранс из-за езды на электросамокатах в запрещенных местах

фото ЗакС политика Цивилев написал в комтранс из-за езды на электросамокатах в запрещенных местах

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по транспорту с просьбой проверить информацию о фактах езды на электросамокатах в запрещенных для этого местах и принять меры.

Письмо он сопроводил фотосвидетельствами, о чем рассказал в собственном Telegram-канале. Депутату, в частности, известно о катаниях на Малой Морской улице.

В письме единоросс ссылается на соглашение от 18 марта между комитетом и операторами кикшеринга, где указано, что по Малой Морской улице пользоваться средствами индивидуальной мобильности нельзя.

Тем временем в Москве с начала сезона клиентам кикшеринга выписали уже 15 тысяч штрафов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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