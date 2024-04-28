Цивилев написал в комтранс из-за езды на электросамокатах в запрещенных местах

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по транспорту с просьбой проверить информацию о фактах езды на электросамокатах в запрещенных для этого местах и принять меры.
Письмо он сопроводил фотосвидетельствами, о чем рассказал в собственном Telegram-канале. Депутату, в частности, известно о катаниях на Малой Морской улице.
В письме единоросс ссылается на соглашение от 18 марта между комитетом и операторами кикшеринга, где указано, что по Малой Морской улице пользоваться средствами индивидуальной мобильности нельзя.
Тем временем в Москве с начала сезона клиентам кикшеринга выписали уже 15 тысяч штрафов.