Милонов хочет узаконить применение карательной психиатрии к "кошатникам"

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов выступил с очередным законодательным предложением. Он считает ошибкой то, что в 1990-е годы исчезла возможность принудительного психиатрического обследования и лечения для тех, кто не совершил криминального деяния.

В понимании депутата, норму нужно вернуть и применять к тем, кто представляет собой общественную опасность. Один из таких примеров для него - это так называемые кошатники.

"Это люди, которые являются социально опасными. Почему? Потому что они сами живут, извините меня, в фекалиях, на них там мертвые кошечки спят, они с этими мертвыми кошечками спят, распространяется зараза по всему дому, дома хоть святых выноси, люди не могут, умоляют решить вопрос, а они живут, это их конституционное право", - произнес единоросс в эфире НТВ.

Из слов Милонова также следует то, что для карательной психиатрии даже необязательно, чтобы человек совершил административное правонарушение. Как и кто будет измерять уровень опасности, исходящей от того или иного гражданина, политик не пояснил.

Фото: ЗАКС.Ру