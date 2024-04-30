Приготовление к реставрации Петербургской академии наук начнется в 2025 году

В 2025 году стартует первый этап работ по реставрации здания Петербургской академии наук на Васильевском острове, о чем пишет ТАСС со ссылкой на ее председателя Андрея Рудского.

Первым делом памятник федерального значения обследуют, а также подготовят документацию для проведения работ, на что Рудской отводит примерно год. На первый этап потребуется порядка 100 млн рублей. Нынешним состоянием памятника глава петербургского отделения РАН не удовлетворен.

По словам Рудского, его поколение обязано "воссоздать это великое творение, сделать дом не только центром мысли, но и центром культуры и вообще одной из архитектурных жемчужин нашего города".

Здание петербургского филиала РАН построено в 1783 году по проекту Джакомо Кваренги.

фото: V_Malyj, Citywalls.ru