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Новости 15:45

Кабмин определился с категориями тех, кому позволено платить за ЖКУ без комиссии

фото ЗакС политика Кабмин определился с категориями тех, кому позволено платить за ЖКУ без комиссии

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее категории граждан, которые могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Документ вступает в силу 1 июля.

От комиссии избавили совершеннолетних детей в многодетных семьях, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей скончавшихся ветеранов боевых действий, включая Великую Отечественную войну.

Ранее семьям мобилизованных разрешили не платить за них по квитанциям, если в квартирах отсутствуют приборы учета.

Фото: ЗАКС.Ру


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