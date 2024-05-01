Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем труда

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили горожан с Днем труда, об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Смольного и Telegram-канале спикера.

Как отметил Беглов, праздник труда объединяет все поколения россиян. В Петербурге на новый уровень выходит подготовка кадров, которые будут развивать город в строительстве, транспортной системе и многом другом.

Спикер Бельский также обратился к петербуржцам, которые ради общего блага, своей страны и города, работают не покладая рук.

"За великим будущим страны стоят усердные честные люди, которые, не покладая рук, работают ради общего блага. Вкладывают свои силы на производстве, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, городского хозяйства, транспорта и многих других отраслях. И хочу сказать, что в Петербурге таких "ударников" немало", – написал парламентарий.

После этого Беглов и Бельский пожелали петербуржцам здоровья, счастья и новых трудовых подвигов.

Фото: ЗАКС.Ру