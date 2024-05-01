На улице Глинки во время работ нашли и потеряли историческую мостовую

В Петербурге утратили историческую булыжную мостовую из-за земельных работ во дворе улицы Глинки, об этом 1 мая рассказали в Telegram-канале Общества защиты памятников "Старый Петербург".

Во дворе дома на улице Глинки замена асфальта началась на прошлой неделе. Во время работ дорожники откопали историческое булыжное мощение, которое заметили градозащитники.

По словам рабочих, там, где была найдена мостовая, мощение снимать не предполагалось. Однако на следующий день после обнаружения мостовой ее на месте не было.

Также, по словам активистов, в день обнаружения находки на место приезжал глава администрации МО "Адмиралтейский округ" Николай Крылов и его заместитель Геннадий Никонов.

Фото: Telegram-канал Общества защиты памятников "Старый Петербург"