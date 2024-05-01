ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:36

Петербургский ЗакС наградит профессиональные династии за вклад в экономику города

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС наградит профессиональные династии за вклад в экономику города

Законодательное собрание Петербурга будет награждать профессиональные династии города, об этом 1 мая сообщил в своем Telegram-канале председатель городского парламента Александр Бельский.

Он уточнил, что для того, чтобы поучаствовать в конкурсе профессиональных династий, она должна насчитывать не менее трех поколений, которые суммарно отработали минимум 30 лет в одной сфере и достигли высоких результатов.

"Уверен, учреждая премию, наш парламент начинает хорошее дело. Профессиональные династии — ценный актив городской экономики. Это семьи, которые из поколения в поколение создают материальное и культурное достояние Петербурга: работают на промышленных предприятиях, строят дома и дороги, развивают науку и технику, лечат, учат, воспитывают и защищают петербуржцев", – написал спикер.

Победители конкурса получают премии в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что в среду, 1 мая, Александр Бельский вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым поздравили горожан с Днем труда.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости1 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама