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Новости 9:25

Петербуржцы собрали деньги для спасшего людей дворника

фото ЗакС политика Петербуржцы собрали деньги для спасшего людей дворника

Жители Петербурга собрали деньги для того, чтобы отблагодарить спасшего людей от пожара дворника, передает телеканал "78". В администрации Адмиралтейского района его наградили картиной.

Согласно информации канала, всего горожане собрали 25 тысяч рублей. Еще 11 тысяч рублей собрали подписчики одного из сообществ во "ВКонтакте", следует из сообщения "КП — Петербург".

Неделей ранее дворник забрался по водосточной трубе в задымленную квартиру дома по Подольской улице и помог выйти нескольким людям. В районной администрации его отблагодарили за поступок, наградив картиной.

Фото: ЗАКС.Ру


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