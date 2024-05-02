Петербуржцы собрали деньги для спасшего людей дворника

Жители Петербурга собрали деньги для того, чтобы отблагодарить спасшего людей от пожара дворника, передает телеканал "78". В администрации Адмиралтейского района его наградили картиной.

Согласно информации канала, всего горожане собрали 25 тысяч рублей. Еще 11 тысяч рублей собрали подписчики одного из сообществ во "ВКонтакте", следует из сообщения "КП — Петербург".

Неделей ранее дворник забрался по водосточной трубе в задымленную квартиру дома по Подольской улице и помог выйти нескольким людям. В районной администрации его отблагодарили за поступок, наградив картиной.

Фото: ЗАКС.Ру