Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию армии

Блогер Анастасия Ивлеева обжаловала назначенный ей штраф по административному делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает 2 мая РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.

"Сегодня подали апелляционную жалобу", — сообщил юрист информагентству.

Неделей ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 50 тысяч рублей за пост, опубликованный в соцсетях двумя годами ранее. Сама блогер на заседании отсутствовала, ее адвокат ходатайствовал о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности. Суд в удовлетворении прошения отказал.

Фото: ЗАКС.Ру