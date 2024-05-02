Алиханов высказался за введение "Карты русского" на федеральном уровне

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался в интервью "Ведомостям" за введение на федеральном уровне так называемой "Карты русского" для репатриации соотечественников из-за границы. Саму тему переезда в Россию он назвал "очень важной".

"Мы продолжаем настаивать на том, что нужно внедрить "Карту русского". Мы все ее преимущества описывали, представляли в правительство", — заявил Алиханов в беседе с изданием.

Речь идет о предоставлении выходцам из России подтверждения, что они или же их предки были русскими. Подобный документ позволит приезжать в Россию без получения визы, а также трудостраиваться и поступать в вузы на бюджетное отделение, высказался глава региона.

В качестве примера Алиханов сослался на "Карту поляка", которая позволяет обладателям выезжать в Польшу для работы и учебы. "А мы не даем русским и их детям возможности вот так мягко вернуться в Россию, чтобы жить на родине", — пожаловался он.

Ранее Алиханов высказался за "нашу русскую" интерпретацию наследия философа Иммануила Канта.

Фото: Kremlin.ru