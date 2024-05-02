В Петербурге задержали граффитиста из-за рисунка в центре города

Петербургские полицейские задержали уличного художника после жалобы жителей Адмиралтейского района на его творчество, о чем сообщает ГУ МВД по региону.

Задержание случилось во вторник возле Никольского морского собора в процессе рисования на фасаде соседнего здания.

Граффити было нанесено на дом №66 по Садовой улице. Художнику 24 года. Известно, что официально он нигде не трудоустроен. О его дальнейшей судьбе после задержания полиция не сообщает.

В середине апреля суд прекратил дело еще одного уличного художника, который возместил нанесенный им ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру