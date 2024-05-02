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Новости 12:35

Депутат Горелкин предложил запретить упоминания заблокированных в России соцсетей

фото ЗакС политика Депутат Горелкин предложил запретить упоминания заблокированных в России соцсетей

В России следует запретить упоминания заблокированных социальных сетей, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия"). Своим мнением он поделился 2 мая в личном Telegram-канале.

По мнению Горелкина, одной блокировки доступа к запрещенным соцсетям недостаточно. Помимо этого следует ввести запрет на распространение в них рекламы, высказался он. Предложение оказалось не единственным, связанным с подобными платформами.

"Считаю, что следует запретить также их [заблокированных соцсетей. — ЗАКС.Ру] рекламу, а в частности — любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться", — говорится в посте парламентария.

В марте Горелкин высказывался за создание платформы для выявления контента, сгенерированного нейросетями.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"


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