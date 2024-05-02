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Новости 14:14

Депутаты Госдумы пройдут ПЦР-тестирование перед инаугурацией президента

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы пройдут ПЦР-тестирование перед инаугурацией президента

Депутаты Государственной думы должны будут сдать ПЦР-тесты для участия в церемонии инаугурации президента России, передает 2 мая РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник. Сделать это они должны будут за день до мероприятия, то есть 6 мая.

"ПЦР-тест нужно будет сдавать утром 6 мая для допуска", — сообщил информагентству собеседник.

По словам источника, приглашенные депутаты будут стоять на церемонии. Сидячие места церемониалом не предусмотрены, отметил он.

Инаугурация президента состоится 7 мая. Действующий президент Владимир Путин в ходе прошедших в марте выборов одержал победу, получив 87,28 % голосов избирателей.

Фото: pixabay


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