Петербург компенсирует Водоканалу затраты на работу снегоплавильных пунктов

Петербургский Водоканал получит от города субсидию на возмещение затрат в связи с работой снегоплавильных и снегоприемных пунктов в 2024 году, сообщили 2 мая в администрации губернатора. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Как отметили в Смольном, предприятие получит средства на содержание 11 снегоплавильных и семи снегоприемных пунктов. На эти цели в городском бюджете заложено более 297 миллионов рублей.

"Предоставление субсидии позволит компенсировать затраты, понесенные ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", связанные с размещением, складированием и утилизацией снега и снежно-ледяных образований", — говорится в распространенном Смольным сообщении.

Ранее петербургские власти поделились планами потратить 3,5 миллиарда рублей на организацию летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях. К настоящему времени принять юных петербуржцев готовы 348 организаций из 15 российских регионов.

Фото: ЗАКС.Ру