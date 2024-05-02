Бывший вице-губернатор Псковской области Серавин стал советником спикера ЗакСа

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин получил назначение в Заксобрании Петербурга, сообщила 2 мая "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу городского парламента. По информации издания, чиновник получил должность советника спикера ЗакСа Александра Бельского.

"Александр Викторович Серавин приступил к работе в качестве советника председателя", — поведала пресс-секретарь Заксобрания Наталья Жохова.

По словам чиновницы, на новой должности Серавин будет в первую очередь заниматься вопросом взаимодействия ЗакСа с другими региональными парламентами.

В правительстве Псковской области Серавин курировал вопросы, связанные с внутренней политикой. Со своего поста он уволился в конце апреля. В декабре он упоминался в числе участников встречи с главами муниципалитетов, посвященной явке на выборах.

Фото: ЗАКС.Ру