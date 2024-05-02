В Петербурге начали работать над 3D-моделью городских подземелий

На заседании петербургского правительства 2 мая губернатор Александр Беглов поручил чиновникам заняться созданием трехмерной модели городских подземных пространств. По его мнению, это начинание важно и для развития инженерных сетей, и для будущего метрополитена.

3D-модель как часть "цифрового двойника" города будет призвана дополнить информацию, которой руководствуются в своей работе комитет по строительству, комитет имущественных отношений и комитет по градостроительству и архитектуре.

Беглов напомнил подчиненным, что в позднем СССР в Ленинграде создали проект освоения подземелий, по тем временам считавшийся передовым.

"Самое главное, что нам удалось, - сохранить материалы. Это очень важно – не потерять данные, они для нашего города бесценны", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

По завершении готовая 3D-модель будет доступна в городских геоинформационных системах.

Фото: ЗАКС.Ру