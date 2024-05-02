Рябоконь направил запросы из-за жалоб пилотов на проблемы с трудоустройством

История летчиков "Уральских авиалиний", посадивших самолет на поле под Новосибирском, обеспокоила депутата петербургского Заксобрания Андрея Рябоконя. Парламентарий обратился в профильные службы в связи с сообщениями об увольнении первого пилота и сложности с работой у второго пилота.

"Обратился к руководству Росавиации и в Государственную инспекцию труда с просьбой обеспечить защиту трудовых прав пилотов", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Ранее второй пилот Эдуард Семенов рассказал "КП — Екатеринбург" о том, что вынужден работать не по профессии. "Хватаюсь за все подряд. Таксист или грузчик — выбирать не приходится. Детей же кормить надо", — поведал он в разговоре с изданием. Что касается первого пилота Сергея Белова, то в минувшем апреле стало известно о его увольнении из авиакомпании по собственному желанию.

Борт Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, был посажен пилотами на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре прошлого года. В результате происшествия никто не пострадал. В Росавиации заявили о том, что вынужденная посадка стала результатом ошибок в действиях экипажа.

Фото: МЧС России/ Telegram (скриншот видео)