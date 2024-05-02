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Новости 18:13

На первомайские акции в РФ пришло более 350 тысяч человек

фото ЗакС политика На первомайские акции в РФ пришло более 350 тысяч человек

Праздник весны и труда был отмечен различными массовыми мероприятиями почти в тысяче российских населенных пунктов, о чем в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На музыкальные выступления и митинги пришло примерно 356 тысяч человек по всей стране. За безопасностью следило более 11 тысяч коллег Волк. Помимо них, людей охраняли росгвардейцы, чоповцы и дружинники. Каких-либо нарушений правопорядка зафиксировано не было.

Напомним, что петербургские профсоюзы решили не устраивать шествие на Первомай, сославшись на "коронавирусные" ограничения Смольного. Последние запрещают проведение демонстраций и пикетов уже более четырех лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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