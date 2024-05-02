МИД Киргизии предостерег своих граждан от поездок в Россию

Правительство Киргизии предостерегло сограждан от поездок в Россию без острой необходимости в ближайшее время. Соответствующее заявление появилось 2 мая на сайте Министерства иностранных дел среднеазиатской республики.

Чиновники ссылаются на введенный, по их сведениям, режим усиленного контроля пропуска через российскую границу и предпринимаемые представителями РФ дополнительные меры безопасности. При этом массового отказа во въезде киргизов в Россию МИД пока не наблюдает.

Ранее с похожим предостережением выступили власти Таджикистана.

Месяц назад в Киргизии перестали действовать банковские карты, выпущенные российской платежной системой "Мир". Это связано с боязнью так называемых вторичных санкций со стороны США.

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