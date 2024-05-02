В Ленобласти образовали первый муниципальный округ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о создании первого на территории региона муниципального округа - Гатчинского. В него вошли все населенные пункты, входящие в Гатчинский район.

"Округу будет легче и проще готовить документы для участия в федеральных и региональных программах, проектную документацию", - объяснил пользу от реформы Дрозденко, цитируемый пресс-службой регионального правительства.

Закон вступит в силу через десять дней, после чего в совет вновь образованной административно-территориальной единицы пройдут выборы. На них будут разыграно 50 депутатских мандатов.

Напомним, что Гатчина официально стала постоянной столицей области прошлой весной. Окончательный переезд в нее госоорганов из Петербурга отложен до 2027 года из-за продолжающейся военной спецоперации.

Фото: ЗАКС.Ру