Шишкина хочет обязать кикшеринговые компании делиться с городом прибылью от штрафов

Депутат петербургского парламента Марина Шишкина на фоне ужесточения правил езды на электросамокатах выступила с инициативой, касающейся штрафов для нарушителей.

Политик обратила внимание, что за неаккуратными самокатчиками призваны следить городские системы фото- и видеофиксации, а также пешие инспекторы, при этом прибыль от штрафов намерены получать кикшеринговые компании.

"А вообще-то ситуация парадоксальная: получается, что частный бизнес собирает штрафы, пользуясь системой контроля, оплаченной за счет горожан", - написала Шишкина в своем Telegram-канале.

В своем новом обращении в комитет по транспорту депутат предложила чиновникам обязать кикшеринговые конторы делиться прибылью от штрафов с городским бюджетом. Кроме того, законотворца интересует, как именно и кто будет штрафовать нарушителей, пользующихся собственными электросамокатами.

Фото: ЗАКС.Ру