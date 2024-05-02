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Новости 19:40

В ЛДПР назвали фейком письмо к Путину с просьбой не пускать лидеров стран СНГ

фото ЗакС политика В ЛДПР назвали фейком письмо к Путину с просьбой не пускать лидеров стран СНГ

ЛДПР объявила подделкой появившийся в социальных сетях документ, представляющий собой письмо президенту Владимиру Путину, которое якобы подписал лидер партии Леонид Слуцкий.

В фейковом обращении от имени политика сформулирован призыв не допускать участия в предстоящем московском параде 9 мая президентов Узбекистана и Таджикистана. Слуцкий пообещал изготовителям подделки, что ими займутся правоохранители.

"Надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю", - добавил депутат Госдумы в своем Telegram-канале.

Ранее правительство Таджикистана предостерегло от поездок в РФ своих граждан. В четверг 2 мая аналогичным образом поступил МИД Киргизии.

Фото: ЗАКС.Ру


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