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Новости 10:19

На улице Белы Куна прорвало трубу с горячей водой

фото ЗакС политика На улице Белы Куна прорвало трубу с горячей водой

Во Фрунзенском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой в ночь на 3 мая, об этом пишет 78.ru.

Происшествие произошло у дома №13 на улице Белы Куна. Горячая вода затронула рядом стоящие автомобили. На данный момент, отмечается, что воды на улице уже нет, а прорыв локализовали.

Уточняется, что в 2024 году на улице Белы Куна уже были подобные проблемы с трубами. В марте прорывы устраняли дважды за неделю.

Напомним, что 3 мая произошел еще один инцидент, но в Пушкинском районе Петербурга. Местные жители услышали хлопок, а на территории заброшенной ТЭЦ повреждена труба.

Фото: ЗАКС.Ру


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