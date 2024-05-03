Объем наличных в обращении увеличился впервые с начала года

В России впервые с начала 2024 года наблюдается увеличение объема наличных денег в обращении, сообщило 3 мая РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка. Рост в минувшем апреле составил 171,2 миллиарда рублей.

До этого объем наличных в обращении сокращался. К примеру, в марте он уменьшился на 103 миллиарда рублей, в феврале — на 24,7 миллиарда рублей, а по итогам января снижение составило 540,2 миллиарда рублей. Последнее значение стало максимальным с марта 2022 года.

По мнению главы аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, нынешний рост может быть связан с подготовкой россиян к длинным выходным в мае. "Рост в апреле объясняется повышением спроса на наличные перед майскими праздниками", — высказался он.

Ранее стало известно, что объем денежных переводов из России в Армению за год снизился почти на 40 %.

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