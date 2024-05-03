В Петербурге 9 мая обещают температуру не выше 10 градусов

В Петербурге сильно похолодает на следующей неделе, температура ночью может опуститься до 0 градусов, об этом 3 мая в своем Telegram-канале сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Предполагается, что начало еще одних длинных выходных на следующей неделе, 9 и 10 мая, будет холодное. По словам Колесова, в городе может пойти даже снег и мокрый снег, а также ожидаются дожди, хотя в общем осадков будет не очень много.

В субботу на этой неделе, 4 мая, повышение температуры ожидается до 15 градусов, в остальные дни, скорее всего, выше 10 градусов температура не поднимется.

Напомним, что в пятницу, 3 мая, ожидаются дожди, а температура повысится до +11 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру