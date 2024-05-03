Комтранс усилит автобусные маршруты до кладбищ

В связи с предстоящими на выходных православными праздниками петербургский комитет по транспорту анонсировал усиление пяти автобусных маршрутов до кладбищ. На еще одном направлении введут экспресс-маршрут с особо вместительными автобусами.

В субботу, 4 мая, православные будут отмечать Великую субботу. На следующий день состоится празднование Пасхи. По этой причине комтранс вносит изменения в работу автобусных маршрутов для большего удобства пассажиров.

"Движение на пяти маршрутах №№ 138, 195, 347, 382, 398 будет суммарно усилено до 470 рейсов в день", — уведомили в комтрансе.

Помимо этого, на маршруте № 2М, курсирующем от Московской площади до Южного кладбища, запустят четыре автобуса особо большого класса. Экспресс-маршрут будет курсировать с 8:00 до 17:00, интервал в движении составил от 21 до 28 минут. Остановки предусмотрены на Демонстрационном проезде, у станции метро "Московская" и на Южном кладбище. Также в это время автобус № 147 будет заезжать для удобства пассажиров на Демонстрационный проезд.

Ранее в Петербурге сделали бесплатным для льготников проезд в пригородных автобусах. Мера действительна вплоть до 31 октября.

Фото: ЗАКС.Ру