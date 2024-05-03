Милонов предложил дополнить законодательство статусом для компаний из недружественных стран

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") разработал законопроект об ограничении в России бизнеса из признанных недружественными стран, сообщила 3 мая "Парламентская газета". Политик счел нужным ввести в законодательство категорию "лица недружественных государств" и установить для них правила наподобие тех, что ранее были введены в отношении иностранных агентов.

Под "лицами недружественных государств" парламентарий предлагает понимать компании и индивидуальных предпринимателей, находящихся под юрисдикцией недружественного государства, прямо или косвенно аффилированных с ним. Среди прочего, депутат предлагает запретить им жертвовать средства в избирательные фонды, участвовать государственных совещательных и экспертных комиссиях, жертвовать в избирательные фонды, организовывать публичные мероприятия, а также рекламировать свои товары и услуги.

Сведения о подобных компаниях должны будут заноситься в реестр, считает Милонов. По его мысли, ответственность за это следует возложить на Федеральную налоговую службу.

В конце апреля Милонов высказывался в пользу возвращения практики принудительного оказания психиатрической помощи. В частности, подобная мера могла бы применяться к так называемым "кошатникам", высказался он.

Фото: ЗАКС.Ру