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Новости 12:23

Милонов предложил дополнить законодательство статусом для компаний из недружественных стран

фото ЗакС политика Милонов предложил дополнить законодательство статусом для компаний из недружественных стран

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") разработал законопроект об ограничении в России бизнеса из признанных недружественными стран, сообщила 3 мая "Парламентская газета". Политик счел нужным ввести в законодательство категорию "лица недружественных государств" и установить для них правила наподобие тех, что ранее были введены в отношении иностранных агентов.

Под "лицами недружественных государств" парламентарий предлагает понимать компании и индивидуальных предпринимателей, находящихся под юрисдикцией недружественного государства, прямо или косвенно аффилированных с ним. Среди прочего, депутат предлагает запретить им жертвовать средства в избирательные фонды, участвовать государственных совещательных и экспертных комиссиях, жертвовать в избирательные фонды, организовывать публичные мероприятия, а также рекламировать свои товары и услуги.

Сведения о подобных компаниях должны будут заноситься в реестр, считает Милонов. По его мысли, ответственность за это следует возложить на Федеральную налоговую службу.

В конце апреля Милонов высказывался в пользу возвращения практики принудительного оказания психиатрической помощи. В частности, подобная мера могла бы применяться к так называемым "кошатникам", высказался он.

Фото: ЗАКС.Ру


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