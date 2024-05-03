Енокаев поделился планами строительства еще одной широтной магистрали

Строящийся Большой Смоленский мост станет частью еще одной широтной магистрали, заявил в беседе с "РБК Петербург" глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. По его словам, планируемая трасса свяжет проспект Стачек с улицей Коллонтай, при этом она "практически не будет конкурировать" со строящейся Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД).

"Эта трасса практически не будет конкурировать с ШМСД, потому что основные функции у них разные", — заявил изданию Енокаев.

В отличие от КАД и ШМСД, планируемая магистраль будет предназначена для движения транспорта в обычном скоростном режиме. Также дорогу сделают бесплатной для проезда и пустят по ней автобусные и трамвайные маршруты, соединив ими пять станций метрополитена.

На месте магистрали, помимо Невы, имеются два разрыва. Чтобы связать ее воедино, может потребоваться строительство путепроводов через железнодорожные пути в районе станций "5 км" и Броневая, а заодно в створе Броневой улицы и улицы Васи Алексеева.

Месяцем ранее стало известно о планах изменить два участка ШМСД. На эти цели планируется потратить более 495 миллионов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру